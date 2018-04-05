В центре Москвы нашли надгробия XVI-XVII веков

В Малом Златоустинском переулке археологи обнаружили белокаменные надгробия XVI-XVII, в этом месте до начала ХХ века находился Златоустовский монастырь, сообщается на сайте мэра Москвы.

«В центре Москвы археологи обнаружили белокаменные надгробия XVI-XVII веков, фрагменты сосуда из белой глины XVIII века и чайника XVII века. Артефакты нашли в траншее при перекладке коммуникаций у дома 5, строения 1 в Малом Златоустинском переулке», — приводятся на сайте слова руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

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По его словам, на глубине 1,3 м археологи нашли шесть фрагментов белокаменных блоков и части сосудов из белой глины и чернолощеного чайника. Емельянов отметил, что из этих находок можно сделать экспозицию под открытым небом.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы нашли пуговицу с мальтийским крестом.