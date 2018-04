Полицейский из Нью-Йорка принял трубу в руках мужчины за оружие и застрелил его

В Нью-Йорке полицейский застрелил мужчину после того, как принял трубу в его руках за оружие. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

Вечером 4 апреля в департамент полиции Нью-Йорка начали поступать звонки. Очевидцы сообщали, что на улицах Бруклина разгуливает мужчина, который направляет на прохожих похожий на оружие предмет.

На место прибыли четверо полицейских. Тогда подозреваемый «встал в позу для стрельбы с двух рук», после чего один из правоохранителей отрыл огонь. От полученной раны мужчина скончался в больнице. Позднее оказалось, что он держал в руках железную трубу.

Личность погибшего не установлена, однако очевидцы рассказали, что он «хорошо известен» в округе. Полиция расследует инцидент.

NEW: #NYPD released pics of man in what they describe as a shooting stance he took when officers arrived. Four cops opened fire. In his hand was this metal pipe. #abc7ny pic.twitter.com/wifm3F6l9a