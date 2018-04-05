СМИ: Лондон нашел источник отравившего Скрипаля вещества

Британские спецслужбы полагают, что смогли вычислить место производства нервно-паралитического вещества «Новичок», которым, по версии Лондона, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом пишет Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, специалисты смогли установить источник вещества «при помощи научного анализа и информации разведки» спустя несколько дней после отравления Скрипалей в Солсбери. Речь идет о якобы «секретной российской лаборатории».

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При этом источники подчеркивают, что не уверены на 100%. Также отмечается, что, по версии британских спецслужб, Россия якобы тестировала «Новичок», чтобы выяснить, можно ли с его помощью осуществить убийство.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отравление Скрипаля заранее спланированной провокацией.