После пожара в детском ТЦ в Москве завели уголовное дело

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По факту возгорания в торговом центре «Персей» на востоке Москвы возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении С, поступившем в «Газету.Ru».

Как сообщила официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, по поручению руководителя Главного следственного управления СК по Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений «причинение смерти по неосторожности» и «халатность».

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В настоящее время допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливается точное количество людей, находившихся в торговом центре, а также площадь возгорания. После ликвидации пожара следователи приступят к осмотру места происшествия.

Ранее сообщалось, что при тушении ТЦ в Москве пострадали шесть человек и один погиб.