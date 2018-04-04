Капитан арестованного на Украине судна «Норд» ждет избрания меры пресечения в СБУ

Капитан арестованного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» находится в управлении Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне и ожидает избрания меры пресечения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Крыма Татьяну Тихончик.

«Постановлением суда он доставлен в город Херсон, в орган предварительного расследования, в главное управление службы безопасности Крыма, сейчас он там», — заявила Тихончик.

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Как отмечается, прокуратура Крыма входит в состав генпрокуратуры Украины.

Ранее сообщалось, что посольство России потребовало от Украины предоставить доступ к россиянам на судне «Норд».