Капитан арестованного на Украине судна «Норд» ждет избрания меры пресечения в СБУ
Капитан арестованного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» находится в управлении Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне и ожидает избрания меры пресечения, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Крыма Татьяну Тихончик.
«Постановлением суда он доставлен в город Херсон, в орган предварительного расследования, в главное управление службы безопасности Крыма, сейчас он там», — заявила Тихончик.
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Как отмечается, прокуратура Крыма входит в состав генпрокуратуры Украины.
Ранее сообщалось, что посольство России потребовало от Украины предоставить доступ к россиянам на судне «Норд».