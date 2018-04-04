Убивший мэра Нефтеюганска киллер просит передать его Украине

Осужденный на 18 лет за убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова киллер Геннадий Цигельник просит передать его на Украину, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что следствие выступает против.

Как стало известно на заседании суда, Цигельник попросил перевести его на Украину из волгоградской колонии. С этой просьбой он обратился во ФСИН, а там, по закону, передали ее в Волгоградский областной суд. Суд отклонил просьбу, и осужденный направил жалобу в Верховный суд.

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Чем обосновывает свое ходатайство Цигельник в настоящее время неясно.

По версии обвинения, в 1998 году Цигельник вместе с другим киллером застрелил Петухова и тяжело ранил его охранника. В 2006 году Цигельник был приговорен к 18 годам заключения.