В Москве загорелся детский ТЦ «Персей»

На востоке Москвы загорелся детский торговый центр «Персей». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пожару присвоен 2-й (повышенный) ранг сложности, есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице», — рассказал источник.

Реклама

Как отмечается, в столичном управлении МЧС подтвердили факт возгорания о адресу Малая Семеновская, 28.

Ранее сообщалось, что «Афимолл-Сити» эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации.