Малышева прокомментировала свои слова про необходимость отстрела собак

Телеведущая Елена Малышева, заявившая в эфире телепередачи о необходимости отстреливать бродячих собак, объяснила свои слова. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, в эфире она сказала, что недопустимо, чтобы своры собак носились по улицам, а защитники прав животных не должны мешать жизни людей.

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«Вы знаете, я только вчера вернулась из Кемерово. Если вам больше не о чем думать, то занимайтесь вот этим. Думаю, в стране, где погибли 43 ребенка, самое время защищать собак, которые загрызли молодого человека», — заметила Малышева.

Ранее сообщалось, что СК возбудил второе дело после нападения собак в Подмосковье.