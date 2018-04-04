Эрдоган увел девушку у Путина для снимка

Президент Турции Тайип Эрдоган во время памятной фотосъемки заметил, что со стороны главы России Владимира Путина стоит больше девушек, поэтому одну из них он попросил встать рядом с ним, сообщает телеканал «Звезда».

Этот случай произошел во время визита Путина в Турцию, где состоялись переговоры лидеров стран. Во время памятной съемки Эрдоган увидел, что по правую руку от лидера России стоят три девушки, а слева от турецкого лидера — ни одной. Тогда он рукой показал одной из девушек, чтобы она встала рядом с ним. После того, как девушка ушла к Эрдогану, был сделан памятный снимок.

На переговорах, в частности, президенты обсудили дело Скрипаля и договорились ускорить сроки поставки зенитных ракетных комплексов С-400 Турции.