Пушков оценил доказательства Лондона о причастности России к отравлению Скрипаля

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что у Лондона нет доказательств причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, пишет политик в твиттере.

«Доказательств не будет — их нет. В Лондоне установили, по их словам, тип вещества, но не страну происхождения. А это означает развал всех обвинений в адрес России. Напрасно в Берлине и Париже «поверили британским коллегам». Иногда не стоит верить на слово — можно попасть впросак», — написал Пушков.

Ранее сенатор отреагировал на новую версию отравления Скрипалей. Ранее также стало известно, что британские эксперты не смогли установить происхождение отравившего Скрипаля вещества.