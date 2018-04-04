Посольство России: будем добиваться транспарентного расследования по делу Скрипаля

Посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что российские власти будут добиваться транспарентного расследования отравления экс-полковника ГРУ Серея Скрипаля в Солсбери и готовы сотрудничать с британской стороной, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение из посольства.

«Александр Яковенко сообщил о намерении России добиваться в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) транспарентного (открытого — «Газета.Ru») расследования, вновь подтвердив готовность к сотрудничеству и консультациям с британской стороной. Посол ответил на вопросы руководителей иностранных дипломатических миссий», — говорится в заявлении посольства.

Ранее сообщалось, что Британия обвинила Россию в отравлении Скрипаля на основании разведданных.