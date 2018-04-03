Следствие установило всех причастных к теракту в метро в Петербурге

Следствие по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга почти завершено. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Следователями Главного управления по расследованию особо важных дел совместно с ФСБ России удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ.

«Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители террористического акта даже не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации. Именно тщательный анализ так называемых «электронных следов», которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной группы», — отметили в ведомстве..

В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечено 11 человек, все они содержатся под стражей.

Ранее Басманный суд принял решение о продлении срока ареста шести обвиняемым по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить. В теракте пострадали около 100 человек, 16 погибли.