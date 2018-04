Белый дом США стал голубым

Ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, который проводится 2 апреля, подсветку Белого дома изменили на голубую. Об этом сообщается в твиттере президента США Дональда Трампа.

К акции, направленной на распространение информации об аутизме, присоединились не только в Белом доме. К примеру, голубую подсветку также включили на 83-ем участке полиции Нью-Йорка.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала, как распознать аутиста.

The @WhiteHouse is lit up in blue tonight in honor of #AutismAwarenessDay #LightItUpBlue pic.twitter.com/Y0QMVkZulf

Today we were so happy to show support to our friends @NYPD83Pct for #AutismAwarenessDay. #NYPD Light it up Blue pic.twitter.com/W5TetRA30b