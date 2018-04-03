В Сальвадоре произошло сильное землетрясение

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В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов, следует из данных американской геологической службы.

Reuters передает, что в данный момент власти страны оценивают ущерб от землетрясения.

Ранее сообщалось, что в Боливии произошло землетрясение магнитудой 6,8.