Посольство России в Латвии раскритиковало перевод русских школ на латышский язык

Посольство России в Латвии в фейсбуке прокомментировало решение латвийских властей перевести школы нацменьшинств на латышский язык обучения.

«С горечью наблюдаем, что русскоязычному меньшинству Латвии, рассчитывавшему на возможность реализации своего права получать образование на родном языке, так и не удалось достучаться до руководства страны», — говорится в сообщении.

Реклама

В посольстве также подчеркнули, что «проигнорированы не только интересы значительной части населения Латвии, но и международное законодательство по защите прав нацменьшинств».

Ранее президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил перевод обучения в русских школах на латышский язык.