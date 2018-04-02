Еще двое арестованных в связи с пожаром в Кемерово опротестовали арест

Еще два арестованных по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» подали апелляции, передает РИА «Новости».

«Трое опротестовали», — говорится в сообщении Заводского районного суда Кемерово.

Как отмечается, кроме управляющей ТЦ Надежды Судденок, апелляции подали руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей систему противопожарной безопасности в ТЦ, Игорь Полозиненко и сотрудник «Системного интегратора» Александр Никитин, отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в комплексе.

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Ранее в секретариате суда отметили, что от Судденок поступили документы об обжаловании ареста.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.