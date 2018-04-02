Президент Латвии утвердил перевод обучения в русских школах на латышский язык

Президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки в закон об образовании, предполагающие постепенный перевод школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит одинаковые возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы здесь учиться и работать. Это создаст более сплоченное общество и сильное государство», — заявил Вейонис.

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По его словам, дети по-прежнему будут иметь возможность изучать предметы по культуре и идентичности нацменьшинств, культивировать свои корни и диверсифицировать свою личность, а также изучать значительную часть предметов в начальной школе на родном языке.

Ранее МИД России осудил принятие сеймом Латвии поправок к закону «Об образовании», подразумевающих перевод всех школ страны на государственный язык обучения.