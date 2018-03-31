Суд арестовал гендиректора компании-собственника «Зимней вишни»

Суд постановил арестовать до 25 мая Юлию Богданову, генерального директора компании-собственника сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА «Новости».

«Избрать в отношении Богдановой Юлии Александровны… меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 25 суток — до 25 мая 2018 года», — сказал судья.

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В суде добавили, что имеются основания полагать, что на свободе Богданова может попытаться скрыться от органов предварительного следствия, а также предпринять попытку давления на свидетелей и других участников следствия.

Ранее сообщалась, что Богданова «чувствует себя виновной».