Жителям Волоколамска раздают средства индивидуальной защиты

__is_photorep_included11700542: 1

В Волоколамском районе Московской области из-за ситуации на мусорном полигоне «Ядрово» жителям раздают средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МЧС по региону.

Отмечается, что режим повышенной готовности вводится с 30 марта.

Реклама

«Это решение главы администрации — усилить группировку по дегидратации полигона. Средства индивидуальной защиты уже частично розданы и будут дополнительно еще закуплены. По количеству — столько, сколько потребуется», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что МЧС не видит оснований для введения режима ЧС в Волоколамске.