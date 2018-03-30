МЧС не видит оснований для введения режима ЧС в Волоколамске

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Начальник главного управления МЧС России по Подмосковью Сергей Полетыкин заявил, что предпосылок для введения режима чрезвычайной ситуации в Волоколамском районе из-за неприятного запаха от мусорного полигона нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть критерии введения чрезвычайной ситуации. Критерии прописаны в нормативно-правовых актах, в постановлении правительства России и в приказах, зарегистрированных в министерстве юстиции. То, что принято решение о введении режима повышенной готовности, – это наиболее приемлемое и правильное решение, которое приняло руководство Волоколамского района», — сказал Полетыкин.

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Он также добавил, что режим повышенной готовности подразумевает организацию мониторинга окружающей среды и информирование населения.

Ранее сообщалось, что власти Волоколамска пообещали жителям ввести режим ЧС из-за ситуации со свалкой.