Песков: вбросы о жертвах в Кемерово шли из Украины и Турции

Вбросы недостоверной информации о пожаре в Кемерово шли из Украины и Турции, передает «Би-би-си» заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается», — заявил Песков.

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Он добавил, что в трагических ситуациях сарафанное радио распространяется очень быстро.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не торопиться с выводами о виновниках трагедии в Кемерово.