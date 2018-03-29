Прокурор попросил для экс-главы УСБ СК 15 лет строгого режима

Прокурор попросил суд признать виновным в получении взяток экс-главу управления собственной безопасности СК Михаила Максименко и приговорить к 15 годам колонии строгого режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Андрея Гривцова.

«Прокурор попросил для моего подзащитного наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 165 млн рублей», — сказал защитник.

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Прокурор Борис Локтионов заявил, что по старому кодексу «за такое преступление был предусмотрен расстрел».

Ранее Михаил Максименко заявил в суде, что не получал взятку за освобождение из тюрьмы криминального авторитета Итальянца.