Шакро Молодого приговорили к почти 10 годам колонии

Никулинский суд Москвы вынес приговор Захарию Калашову («Шакро Молодой») и его ближайшему соратнику Андрею Кочуйкову («Итальянец»), передает РИА «Новости».

Сообщается, что обвиняемый в вымогательстве Шакро Молодой получил 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима. Его соратника приговорили к 9 годам 10 месяцам. Девять других фигурантов дела приговорили к срокам от 7 лет 4 месяцев до 9 лет 4 месяцев колонии. Никто из них не признал свою вину.

Ранее сообщалось, что суд начал выносить обвинительный приговор Калашову и десятку его подельников по делу о вымогательствах. Как отметили в суде, оглашение «займет два или три дня».