Источник: число пострадавших при пожаре в Кемерово возросло до 79

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При пожаре в Кемерово пострадали 79 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Число пострадавших увеличилось до 79 человек. На сегодняшний день госпитализированы 12 человек. Амбулаторное лечение назначено 67 пострадавшим», — рассказал источник.

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Ранее старший помощник прокурора Кемеровской области Елена Тушкевич заявила, что проверит жалобы на бездействие спасателей и правоохранительных органов при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.