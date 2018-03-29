В Чечне заявили о готовности Кадырова найти украинского пранкера за слухи о Кемерово

Чеченский министр по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что главе Чечни Рамзану Кадырову по силам отыскать пранкера Никиту Кувикова (более известного под псевдонимом Евгений Вольнов), который распространил слухи о «сотнях жертв» при пожаре в Кемерово. Об этом Умаров сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее. Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович ее выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны», — сказал Умаров.

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Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал пранкера за слухи о «сотнях погибших» в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.