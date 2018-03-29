СМИ рассказали о 78 погибших во время тюремного бунта в Венесуэле

В центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо в Венесуэле погибли 78 заключенных из-за пожара, который начался после бунта. Об этом сообщает издание Noticias Caracol.

Сообщается, что погибли 10 женщин и 68 мужчин. Погибшие женщины были посетительницами тюрьмы, которые пришли увидеть своих мужей незадолго до начала бунта. Всего в центре находились более 100 человек.

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По данным издания, в среду, 28 марта, из здания тюрьмы доносились звуки стрельбы. Один из заключенных сообщил матери, что находящихся в тюрьме собираются убить путем поджога бензина, который разлили около камер. Отмечается, что часть заключенных умерла от ожогов, другие отравились продуктами горения.

На данный момент официальных комментариев от властей не поступало.