Представившийся курсантом ФСБ человек попросил убежища на Украине

Молодой человек, представившийся служащим ФСБ России, приехал на пограничный пункт «Гоптовка» и попросил политического убежища на Украине, сообщается на сайте украинской госпогранслужбы.

Отмечается, что во время осмотра документов выяснилось, что юноша по имени Сергей Удовиченко является курсантом Голицынского пограничного института ФСБ.

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Также сообщается, что Удовиченко является этническим украинцем.

По информации погранслужбы, молодой человек недоволен действующей властью в России.

Ранее сообщалось, что на Украине задержали судно под российским флагом.