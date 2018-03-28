Суд в Москве заочно арестовал пранкера за слухи о «сотнях погибших» в Кемерово

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского пранкера, который распространял слухи о «сотнях жертв» пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия», — сказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

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В отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов, возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 282 УК.

На Youtube-канале пранкера появилась запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС и интересуется, сколько «свободных мест» осталось в учреждениях.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.