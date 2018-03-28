Суд арестовал главу компании-разработчика системы безопасности ТЦ в Кемерово

Заводский районный суд Кемерово арестовал руководителя компании «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», Игоря Полозиненко, передает РИА «Новости».

«Суд постановил: избрать в отношении Полозиненко Игоря Владимировича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая 2018 года», — сказал судья.

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Ранее суд арестовал техдиректора компании-собственника сгоревшего в Кемерово ТЦ.

Также президент России Владимир Путин поручил найти человека, который подписал документ об осмотре кемеровского торгового центра «Зимняя Вишня» в 2016 году.