Путин поручил найти подписавшего документ об осмотре ТЦ в Кемерово в 2016 году

Президент России Владимир Путин поручил найти человека, который подписал документ об осмотре кемеровского торгового центра «Зимняя Вишня» в 2016 году, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал на встрече с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

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По словам Путина, он посмотрел документ об осмотре здания в 2016 году, «в том числе, сотрудниками противопожарной службы».

«Что прочитал? Странно даже звучит: «без замечаний», — сказал Путин.

Он поручил найти эту бумагу и посмотреть, «кто подписывал» ее.

Ранее Путин заявил о вбросах из-за границы после трагедии в Кемерово.