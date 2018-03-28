Путин поручил найти подписавшего документ об осмотре ТЦ в Кемерово в 2016 году
Президент России Владимир Путин поручил найти человека, который подписал документ об осмотре кемеровского торгового центра «Зимняя Вишня» в 2016 году, передает РИА «Новости».
Об этом он сказал на встрече с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.
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По словам Путина, он посмотрел документ об осмотре здания в 2016 году, «в том числе, сотрудниками противопожарной службы».
«Что прочитал? Странно даже звучит: «без замечаний», — сказал Путин.
Он поручил найти эту бумагу и посмотреть, «кто подписывал» ее.
Ранее Путин заявил о вбросах из-за границы после трагедии в Кемерово.