Путин поручил Медведеву проверить деятельность торговых центров

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Президент России Владимир Путин потребовал провести проверку деятельности развлекательных торговых центров, обеспечить их безопасность и поручил правительству обратить внимание на ситуацию в Кемерово после пожара, а также оказать всю необходимую помощь. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Дмитрий Анатольевич, мы говорили с вами, и я, будучи в Кемерово, разговаривал с коллегами, нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода. Нужно чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена — это совершенно очевидно», — заявил Путин.

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По его словам, надо обратить внимание и на действующее законодательство.

«Если чего-то там не хватает, нужно будет после консультаций с объединениями предпринимателей и соответствующего анализа имеющихся материалов принять соответствующие решения», — добавил Путин.

Ранее МЧС рассказало о выявленных нарушениях в пожарной безопасности в ТЦ.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию из Кемерово.