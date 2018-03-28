Суд арестовал управляющую ТЦ «Зимняя вишня»

В Кемерово Заводский районный суд принял решение об аресте управляющей торгового центра «Зимняя вишня» Надежды Судденок, которая является первой фигуранткой дела о пожаре в комплексе, передает РИА «Новости».

«Избрать в отношении Судденок меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая», — говорится в решении суда.

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Отмечается, что Судденок собирается обжаловать решение.

Ранее в МЧС России рассказали о начале проверок всех торгово-развлекательных центров страны, в которых есть кинотеатры.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии прощания.