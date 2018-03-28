На юго-востоке Москвы три человека пострадали из-за поножовщины

В парке на юго-востоке Москвы три человека получили ножевые ранения в драке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по столичному региону.

Отмечается, что инцидент произошел 27 марта около 22.00 около входа в парк «Кузьминки».

«На месте сотрудники полиции обнаружили трех мужчин с колото-резаными ранами. Одного ранили в грудь, другой был ранен в живот, третий — в поясницу. Их госпитализировали», — заявили в ведомстве.

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Источник отметил, что пострадавшие получили ранения из-за ссоры с неизвестными. В настоящее время проводится проверка.

Ранее полицейские открыли уголовное дело в связи с дракой с применением холодного оружия в хостеле «Есенин» в Красносельском районе Москвы.