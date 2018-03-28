Полиция открыла огонь по жителю Магадана за угрозу врачам «скорой»

В Магадане органы правопорядка открыли стрельбу по мужчине, который угрожал ножом врачам «скорой помощи». Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК по региону.

По версии следствия, 25 марта в полицию позвонили врачи, которые сообщили об агрессивном мужчине с ножом. После прибытия полицейских мужчина продолжил угрозы.

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«Размахивая ножом, он выкрикивал в адрес сотрудников полиции угрозы убийством. Для предотвращения противоправных и агрессивных действий мужчины стражи порядка были вынуждены применить огнестрельное оружие», — говорится на сайте.

Сообщается, что мужчина госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.