СК проверит задымление самолета в Домодедово

Представитель Следственного комитета Москвы на транспорте Елена Марковская заявила о начале проверки задымления на борту самолета в аэропорту «Домодедово», передает РИА «Новости».

«Организована доследственная проверка в связи с авиационным инцидентом в столичном аэропорту Домодедово», — сказала Марковская.

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По данным следователей, 27 марта, во вторник, на самолете, который должен был следовать по маршруту Москва — Новосибирск, произошло задымление. 129 пассажиров и шесть членов экипажа покинули салон воздушного судна. В данный момент устанавливается причина инцидента.

Ранее сообщалось, что самолет не смог вылететь из Москвы в Новосибирск из-за задымления.