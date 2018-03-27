Источник: самолет не смог вылететь из Москвы в Новосибирск из-за задымления

Вылет самолета в Новосибирск из аэропорта Домодедово был прерван из-за задымления в салоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Экипаж рейса Москва — Новосибирск во время разгона по взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово прервал взлет из-за задымления в кабине пилотов. Пассажиры были экстренно эвакуированы из самолета по надувным трапам», — заявил источник.

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По его словам, на борту находились 129 человек, эвакуация пассажиров по надувным трапам прошла успешно.

Ранее сообщалось, что в Красноярске пассажирский самолет экстренно сел из-за задымления в салоне.