Путин объявил траур после пожара в Кемерово

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Президент России Владимир Путин объявил траур после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как сообщается, президент подписал указ об объявлении траура 28 марта в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово.

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Кроме того, 28 марта на всей территории России будут приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры и телеканалам будет предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Ранее в Екатеринбурге и Владивостоке объявили траур по погибшим при пожаре в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин вылетел в Кемерово для проведения совещания по ликвидации последствий пожара.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с места трагедии.