Тулеев извинился за пожар в ТЦ перед Путиным, а не перед родственниками погибших
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в ходе совещания у президента России Владимира Путина извинился перед президентом за пожар в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. Об этом говоритcя в сообщении на сайте Кремля.
«Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории», — заявил Тулеев, отвечая на вопрос Путина о том, как глава региона оценивает ситуацию.
По словам Тулеева, причиной пожара могли стать фейерверки.
«Те, с кем я встречался, говорят, что был утренник, и там были фейерверки. Это предварительно, очевидцы говорят. И оттуда все пошло», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами».
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