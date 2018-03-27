Бастрыкин назвал основные версии пожара в ТЦ в Кемерово

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе совещания у президента России Владимира Путина заявил, что замыкание электрики и «применение открытого огня» — основные версии причин пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую меньше верим, применение открытого огня. Мы сейчас назначили электротехническую, строительную, техническую экспертизу», — сказал Бастыркин.

Ранее Бастрыкин в ходе совещания по ликвидации последствий пожара в торговом центре заявил, что пожарная сигнализация в ТЦ не работала с 19 марта.