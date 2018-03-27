Путин навестил в больнице пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово

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Президент России Владимир Путин в ходе визита в Кемерово посетил в больнице пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает РИА «Новости».

Глава государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, при пожаре выпрыгнувшим с 4-го этажа, который рассказал, что в момент пожара находился в торговом центре со своим отцом, и в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего и думали, что тревога учебная.

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Также Путин встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей в первые минуты пожара. Один из них, 35-летний профессиональный спасатель, сотрудник МЧС Андрей Сергеев в ответ на вопрос президента о возможных причинах столь тяжких последствий пожара сказал, что считает неправильной всю конструкцию торгового центра с его узкими проходами и неудобными эвакуационными выходами.

Глава государства пожелал всем пострадавшим выздоровления и пожал им руки.

Ранее Путин назвал причины пожара в ТЦ в Кемерово.