Климкин задумался о введении на Украине латиницы

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал об обсуждении роли Украины в Европе, а также задал вопрос о возможности введения в стране латиницы наряду с кириллицей. Об этом Климкин написал в фейсбуке.

«В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу. Наша цель — формирование украинской политической нации, поэтому мы должны работать над тем, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать», — написал Климкин.

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Он также предложил желающим высказать свое мнение.

Ранее сообщалось, что Климкин предложил высланным из России британским дипломатам работу в Киеве.