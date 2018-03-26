СМИ: охранявший ТЦ «Зимняя вишня» ЧОП за год заключил семь госконтрактов
ЧОП «Центр защиты», охранявший торговый центр «Зимняя вишня», за последний год заключил семь госконтрактов с государственными ведомствами на общую сумму 3,6 млн руб., сообщает телеграм-канал RT.
В настоящее время ЧОП охраняет Департамент социальной защиты населения Кемеровской области, федеральную кадастровую палату, областной тубдиспансер, областной перинатальный центр.
Ранее была названа новая возможная причина пожара в ТЦ в Кемерово.