Леня Голубков прокомментировал смерть Сергея Мавроди

__is_photorep_included11696101: 1

Актер Владимир Пермяков, исполнивший роль Лени Голубкова в рекламном ролике акционерного общества «МММ», прокомментировал смерть Сергея Мавроди. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Мавроди был для народа этакой надеждой, лучом света. Мы же все время жили в нищете, и тут появился шанс», — сказал Пермяков.

Реклама

По его словам, Мавроди был талантливым, но не востребованным бизнесменом, а также сильным и умным человеком.

Ранее помощник подтвердил смерть Мавроди.

Акционерное общество «МММ» считается крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших. В 2003 году Мавроди был осужден в России за мошенничество в крупных размерах. По некоторым данным, потерпевшими от участия в пирамиде были признаны 10 454 человека.