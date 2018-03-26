После теракта во Франции Ле Пен потребовала отставки главы МВД

После террористических атак на юге Франции глава французской правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен потребовала отставки главы МВД Жерара Коллона, а также высылки всех представляющих угрозу безопасности страны лиц, предает BFMTV.

«Надо прекратить раздавать французское гражданство непонятно как и непонятно кому», — заявила Ле Пен.

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По ее словам, французские власти неэффективны. Политик призвала выслать из страны иностранцев, которые числятся в списке лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.

«Я требую отставки Жерара Коллона», — сказала Ле Пен.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в результате теракта в городе Треб на юге страны погибли три человека, еще 16 пострадали.