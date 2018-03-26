СК подтвердил гибель 53 человек при пожаре в ТЦ в Кемерово

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Официальный представитель СК России Светлана Петренко подтвердила гибель 53 человек в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости».

По ее словам, в ходе поисково-спасательных работ в торговом центре в Кемерово дополнительно обнаружены тела 14 погибших.

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«Таким образом, на данный момент подтверждена гибель 53 человек», — сказала Петренко.

Ранее сообщалось, что пропавшими без вести при пожаре в ТЦ в Кемерово остаются 16 человек.