МЧС подтвердило угрозу обрушения в кемеровском ТЦ

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В торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», где произошел крупный пожар, возникла угроза обрушения. Об этом в ходе совещания сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов, передает РИА «Новости».

Ранее также сообщалось об угрозе обрушения между третьим и четвертым этажом в ТЦ.

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«В настоящее время тушение пожара продолжается, межэтажные перекрытия… проседают, в связи с чем возникает вероятность их обрушения», — сказал Аксенов.

Также сообщалось, что внутри ТЦ вновь вспыхнул огонь.

«Газета.Ru» следила за развитием событий в онлайн-трансляции.