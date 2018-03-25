В Чечне назвали «травлей» сообщения о видео Кадырова с Турлаевым

Министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал травлей сообщения вокруг размещенного главой Чечни Рамзаном Кадыровым в сети видеоролике с бывшим участником незаконных вооруженных формирований Шаа Турлаевым, передает РИА «Новости».

«Это в высшей степени циничная попытка травли человека, который, осознав свою роковую ошибку, вернулся к мирной жизни. Шаа Турлаев, как и бывший министр обороны «Ичкерии» Магомед Хамбиев, сегодня выступают перед нашей молодежью с призывами не поддаваться террористической пропаганде, приводя примеры из личной жизни. Шаа Турлаев, как и многие тысячи обманутых чеченцев, последовал призыву Ахмата-Хаджи и Рамзана Кадыровых и служит сегодня интересам своего народа и республики», — сказал Умаров.

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По его словам, каждый из бывших боевиков состоял когда-то в федеральном розыске и был снят, согласно амнистии.

Ранее СМИ сообщили, что Шаа Турлаев, который присутствует на видеоролике, который глава Чечни Рамзан Кадыров некоторое время назад выложил в соцсети «ВКонтакте», якобы находится в федеральном розыске за совершение ряда преступлений.