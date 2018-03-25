В Новгородской области мужчина ранил из ружья полицейского

В Новгородской области мужчина ранил из охотничьего ружья полицейского, который прибыл на вызов. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

«Двое сотрудников полиции выехали на вызов в частный дом в деревне Назарьино Пестовского района Новгородской области. При подходе к дому подозреваемый произвел выстрел из охотничьего ружья, ранив одного из правоохранителей», — говорится в сообщении.

Реклама

Пострадавший сотрудник полиции в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 317 УК (покушение на посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).