На Камчатке трехлетняя девочка погибла от падения льдины

Следственный комитет на Камчатке возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки, на которую с крыши гаража упала льдина, передает РИА «Новости».

Падение наледи произошло на территории гаражно-строительного кооператива №72 по улице Войцешека в городе Петропавловске-Камчатском.

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«По предварительным данным, днем девочка совместно со своей семьей находилась в районе гаражно-строительного кооператива …, где на нее с козырька одного из гаражей упала наледь. Ребенок скончался до приезда скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко призвал руководителей предприятий вспомнить об ответственности собственников за зимнее содержание крыш зданий. Он добавил, что также ситуация находится под личным контролем губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

Ранее в Петербурге на ребенка упала глыба льда.