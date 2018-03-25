В «Ядрово» зафиксировано превышение допустимой нормы выброса газа

Зампред губернатора Подмосковья Александр Чупраков заявил, что на полигоне «Ядрово» было зафиксировано превышение предельно допустимой нормы выброса газа в 7 раз. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Станция экомониторинга зафиксировала превышение нормы в 7 раз, 0,21 мг/м3 при норме 0,03», — сказал Чупраков.

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Ранее сообщалось, что Чупраков провел заседание межведомственного штаба по ситуации на полигоне ТБО «Ядрово».

22 марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что шестьдесят человек обратились к врачам из-за запаха с «Ядрово».